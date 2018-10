Sedotti dalla Chiesa: baci saffici e seni nudi in mostra al duomo

Condividi

La diocesi di Vienna ha organizzato nella cattedrale una mostra del fotografo August M. Zoebl intitolata “Against Gravity“. L’artista si occupa anche di immagini sacre, ma la sua particolarità è che usa come modelli donne particolarmente attraenti. In una delle foto esposte l’erotismo sfocia in pura provocazione. L’opera si chiama “L’Occidente incontra l’Oriente: l’angelo custode bacia la sfinge” e rappresenta due donne che si baciano in bocca. Un’altra foto chiamata “Pietà” raffigura una donna nuda con in mano una veste. La didascalia fa riferimento al santo sepolcro e alla resurrezione.

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Gloria.tv)