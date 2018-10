Spread, Bundesbank: «obbligare italiani a comprare bond»

Condividi

Linkedin email

Investire il 20% dei propri risparmi per abbassare lo spread dell’Italia. È l’idea dell’economista tedesco Karsten Wendorff, pubblicata, a titolo personale, sulla rivista “Allgemeine Zeitung”. Un consiglio agli italiani su come risolvere in casa propria il problema del deficit in rapporto col pil. Secondo questa proposta l’Italia dimezzerebbe il suo debito pubblico senza dover ricorrere ad aiuti esterni da parte della Bce o dell’Europa. Di conseguenza avrebbe poi la possibilità di varare misure come quelle proposte dal governo senza aumentare ancora di più il già alto debito. L’economista di punta della Bundesbank sostiene che non si tratterebbe di una patrimoniale, perché non sarebbe un «prelievo forzoso», bensì un «investimento forzoso». Cioè gli italiani sarebbero chiamati a comprare obbligatoriamente titoli di Stato.

(ph Tobias Arhelger Shutterstock)

(Fonte: IlSole24Ore)