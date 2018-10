Venezia, prima acqua alta: tornano i tuffi in piazza [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

A Venezia si registra la prima acqua alta della stagione, che per il momento tocca i 120 centimetri, ma c’è chi coglie l’occasione per divertirsi. Un video girato da un utente e pubblicato dalla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland” mostra due ragazzi seminudi che si tuffano e nuotano nell’acqua alta, in piazza.