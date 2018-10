Vicenza, centrosinistra: «Aim a Lega, Rucco smascherato»

Condividi

I gruppi di opposizione nel comune di Vicenza, guidati dai consiglieri di centrosinistra Otello Dalla Rosa, (in foto) Raffaele Colombara, Ciro Asproso, Giovanni Selmo e Ennio Tosetto, protestano in un comunicato contro la nomina di Gianfranco Vivian come nuovo amministratore unico di Aim, accusando il sindaco di centrodestra Francesco Rucco di essere tornato ai vecchi metodi di lottizzazione politica degli incarichi pubblici. «Avevamo denunciato in campagna elettorale e nuovamente a inizio settembre lo spettro che si aggirava in città – scrivono in consiglieri – : l’accordo del “sindaco leghista” che aveva ottenuto il sostegno del partito di Salvini in cambio della tessera e del governo di Aim. Al gruppo Aim servono amministratori competenti e capaci, non lottizzazioni partitiche che nulla hanno a che fare con lo sviluppo industriale di un patrimonio dell’intera città. Invece oggi verifichiamo, nuovamente, che a Vicenza a dettare l’agenda al sindaco è ancora una volta quell’accordo. Dopo la provincia, ora Aim».

«Su Aim – prosegue l’opposizione – nomina di peso enorme per il futuro dei servizi per la città, si è optato per una persona priva di esperienza gestionale in aziende pubbliche con invece molti incarichi politici di controllo su enti locali e aziende partecipate ed un patteggiamento per malversazione. Siamo tornati indietro, come temevamo, di 20 anni. Un po’ a Forza Italia, un po’ alla Lega, un po’ a Fratelli d’Italia. Il civismo non esiste, è caduta anche l’ultima foglia di fico. E terremo alta l’attenzione sulla due diligence portata avanti dalla stessa società che ha fatto da consulente a Verona, il loro advisor strategico. Aim non si svende, né dal punto di vista della proporzione delle quote né si svende il controllo strategico della governance delle diverse aree di business. Non si svende né ad AGSM né ad Ascopiave. Al momento è una chiara dimostrazione di sudditanza di Rucco a un partito, in barba alle sue dichiarazioni. La tessera della Lega nel cassetto pensiamo ci sia. O anche se virtuale, come si usa oggi, ne mostra gli effetti concreti nelle scelte. Un pessimo esempio – conclude il comunicato – per la cultura civica e il buon governo amministrativo in città e provincia. Alla faccia del rinnovamento, dell’indipendenza e della competenza».

(ph: Facebook -Otello Dalla Rosa)