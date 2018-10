«Bolsonaro presidente Brasile, vittoria del popolo contro élite»

Condividi

Linkedin email

«Il trionfo di Bolsonaro alle presidenziali del Brasile è una grande buona notizia per l’Italia e dimostra come il sentiment politico mondiale premi le forze politiche di cambiamento e punisca i vecchi partiti e i vecchi establishment». Lo sostiene l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto dopo la vittoria del candidato cosiderato di estrema destra. «Quella di Bolsonaro è la vittoria del popolo contro le élite di sinistra – prosegue la Bizzotto – che in Brasile, come in Italia e in Europa, sono ormai al disfacimento totale. E ora, con Bolsonaro Presidente, avanti tutta con l’estradizione in Italia del terrorista comunista Cesare Battisti che deve scontare anni di galera per i suoi atroci crimini – conclude la Bizzotto – e che in questi anni ha fatto la bella vita in Brasile difeso dalla sinistra al potere».