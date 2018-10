Camion perde bottiglie di Aperol, automobilisti se le contendono: traffico bloccato

Condividi

Un camion che trasportava bottiglie di Aperol ha perso parte del suo carico oggi alle 14 a Monselice (Padova). Sono stati molti gli automobilisti di passaggio che si sono fermati con la propria auto e sono scesi per prendersi le bottiglie ancora intatte e portarsele via congestionando il traffico. Sono dovuti intervenire le forze dell’ordine per far sbloccare la situazione. L’autista del furgone invece non si è accorto di nulla ed ha proseguito il suo viaggio come se niente fosse. Ironia della pagina Facebook Average Veneto Guy: «giorno di lutto per tutti gli spritz che non verranno mai creati».