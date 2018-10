Desirèe, «sue “risorse” stuprano e uccidono»: la Boldrini denuncia “Libero”

Condividi

L’ex presidente della Camera e parlamentare di “Liberi e Uguali” Laura Boldrini ha annunciato su Facebook di voler denunciare il quotidiano Libero per un titolo che la coinvolgeva nel caso del delitto di Desirèe Mariottini: «Laura Boldrini, le sue “risorse” stuprano e uccidono». «Vorrei abbracciare la mamma di Desirée, – ha scritto – che ovviamente sa che io non ho nulla a che vedere con gli esseri disumani che hanno distrutto la vita di sua figlia e che vanno puniti come meritano. Per Libero, che mi dipinge come la mandante di questo crimine terribile, ho già pronta una denuncia. Per Libero e per tutti coloro che in questi giorni hanno associato il mio nome al delitto che si è consumato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Non mi piegherò mai a questo odio cieco e spietato diffuso a colpi di menzogne diffamanti».