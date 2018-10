Germania, Merkel addio: «nel 2021 lascio la politica»

Condividi

La cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni regionali in Assia ha annunciato che non si ricandiderà più né alla presidenza della Cdu, né al governo della Germania. Intende però concludere il mandato iniziato nel 2017. Nel 2021 lascerà la politica e non intende quindi assumere altri ruoli in Europa, come per esempio quello di presidente della Commissione europea, come era stato ventilato. «Questo governo ha perso credibilità – ha detto -, così non si va avanti. Come cancelliera e presidente mi assumo la responsabilità. Questo quarto mandato è il mio ultimo da Cancelliera, nel 2021 non mi presenterò più come candidata. Non mi candiderò neanche al Bundestag e non voglio più ricoprire incarichi politici». La Merkel ha escluso una sua ricandidatura anche in caso di elezioni anticipate prima del 2021.

(Fonte: Ilfattoquotidiano)