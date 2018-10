Inquinamento killer, 95% degli europei a rischio vive in Nord Italia

Condividi

L’agenzia Ue per l’ambiente ha pubblicato il nuovo rapporto sulla qualità dell’aria tutt’altro che confortante. L’Italia è al secondo posto per morti per Pm 2.5 (60.600 decessi), al primo per le morti da biossido di azoto (20.500 decessi) e da ozono (3.200). Basti pensare che in Europa 3,9 milioni di persone abitano in aeree dove si superano regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell’aria e che di queste 3,7 milioni ovvero il 95% vive nel Nord Italia. Lo studio sottolinea che, nonostante i lenti miglioramenti, l’inquinamento atmosferico «rappresenta ancora un pericolo per la salute umana e per l’ambiente».