Maltempo a Vicenza, sosta vietata con rimozione in alcune vie

Considerate le condizioni di criticità idrogeologica e idraulica, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli, fino al ristabilirsi delle condizioni di normalità e percorribilità della rete viaria, in alcune vie della città. Si tratta di contrà delle Chioare, viale Rumor, contrà San Pietro, contrà Sant’Andrea, Corte dei Molini, via Nazario Sauro.

Le auto, anche se legittimamente in sosta, saranno temporaneamente rimosse e portate nei depositi convenzionati di Vicenza “Soccorso stradale Giovanni Sambo”, in viale della Tecnica 16, o “Coras fratelli Serman snc”, strada Marosticana 194, senza oneri per il proprietario purché in sosta non vietata.