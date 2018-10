Maltempo in Veneto come alluvione del ’66? Ecco cosa accadde

Condividi

Molti in queste ore di piogge abbondanti stanno evocando l’alluvione del 1966 in Veneto. Tra di loro anche il governatore Luca Zaia che questa mattina nel quartier generale dell’unità di crisi ha dichiarato: «gli esperti mi hanno detto che le previsioni meteo sono addirittura in linea con quelle del 1966 e peggiori di quelle del 2010». Ma cosa accadde in quel lontano 4 novembre? Nello stesso anno in cui esondava l’Arno a Firenze, nel Nordest l’esondazione dell’Adige e del Piave inondò 137 km quadri di territorio causando 87 morti tra Veneto, Friuli, Trentino e Lombardia. La zona più colpita in Veneto fu il Trevigiano con 26 vittime causate dall’esondazione del Piave. 42 mila persone furono sfollate. A Venezia l’alta marea sfiorò i due metri con 194 centimetri di acqua alta.

In 48 ore caddero 500mm di pioggia sulle Prealpi venete. Tutti i fiumi veneti registrarono le piene più grandi del secolo. Ad aggravare la situazione in quel caso fu lo scioglimento della neve sulle montagne, che andò ad ingrossare la portata idrica. Verona subì meno danni rispetto a Trento grazie allo scolmatore Aige-Garda e al bacino di Santa Giustina. Il fenomeno atmosferico eccezionale che causò una tale abbondanza di piogge e che è stato studiato anche all’estero fu quello del cosiddetto atmospheric river, cioè il rilascio di masse d’aria molto umide di origine sub-tropicale atlantica, che causarono un flusso di vapore straordinario, che spinse verso l’alto le masse d’aria.

