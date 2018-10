Maltempo in Veneto, frane e alberi caduti: 4 strade chiuse

Condividi

Sono quattro al momento le strade regionali chiuse a causa del peggioramento delle condizioni climatiche. Si tratta della SP 641 del Passo Fedaia in direzione Sappada; della SR 355 di Val Degano; della SP 51 della Val di Zoldo e Val Cellina e della SR 203 Agordina a nord di Cencenighe. Le prime tre sono chiuse per frane, mentre sull’Agordina per caduta alberi. Chiusa temporaneamente anche la SR 348 Feltrina, a nord di Feltre, per la caduta di un tetto di una casa. Gli operatori di strada della società, coadiuvati dai Vigili del fuoco, stanno lavorando per ripulire la strada dal materiale.

«La situazione è preoccupante, abbiamo tutte le squadre fuori in questo momento – dice il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi –. Per la Feltrina la situazione dovrebbe tornare a posto entro sera. Mentre le altre strade chiuse, saranno riaperte a partire da domani perché l’intensità delle piogge non ci consente di fare molto. Purtroppo da quello che ci arriva dal centro meteo non lascia molte speranze e verso sera potremmo chiudere altre regionali».

Ph e Fonte: Facebook Veneto Strade