Maltempo in Veneto, preoccupano fiumi Tagliamento e Meduna

L’Unità di Crisi istituita dal presidente Luca Zaia e coordinata dall’assessore Gianpaolo Bottacin ha compiuto stamattina una valutazione complessiva della situazione determinata dall’ondata di maltempo che sta colpendo il Veneto. Si prevede che nelle prossime ore proseguirà la fenomenologia in atto con diffuse precipitazioni, che determineranno una ripresa dell’innalzamento dei livelli idrometrici della rete idrografica regionale ed extraregionale.

Particolare preoccupazione per lo stato dei fiumi Tagliamento e Meduna. In particolare, il Tagliamento nella notte ha superato il valore di guardia posto a 190 centimetri all’idrometro di Venzone, arrivando a 212 centimetri. Un primo picco a Latisana è atteso in questi momenti, un secondo nella mattinata di domani con possibile superamento del livello di guardia. Nella notte, anche i valori del fiume Meduna sono aumentati in tutti gli idrometri di controllo. La situazione è costantemente monitorata alla luce delle previsioni che indicano ancora piogge abbondanti sull’area.

L’Unità di Crisi per il maltempo ricorda ai cittadini che in caso di necessità rimane attiva la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione. I contatti sono i seguenti: *protected email* oppure 800 990009

Sono inoltre attivi i comitati di coordinamento dei soccorsi attivati presso le prefetture di:

BELLUNO

*protected email*

0437 31320

TREVISO

*protected email*

0422 358130

VENEZIA

*protected email*

041 2794082

Ph: Facebook Gianpaolo Bottacin assessore regionale del Veneto