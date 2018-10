Maltempo in Veneto, Zaia: «preoccupato per picco nel pomeriggio»

Condividi

13:51 – Il maltempo continua a preoccupare in Veneto e la situazione è destinata a peggiorare. I modelli previsionali della protezione civile indicano per le piogge un aumento dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00. Un miglioramento dovrebbe esserci in serata. Giovedì è attesa un’altra perturbazione. «Le previsioni non lasciano ben sperare. Siamo preoccupati per l’indicazione del pomeriggio e della sera, con 400 mm per metro quadro di pioggia. Mi preoccupa soprattutto il Piave con il rischio del ritorno della “piena storica”», spiega il presidente del Veneto Luca Zaia che invita gli «esperti del Totocalcio» che criticano una sovrastima eccessiva delle conseguenze del maltempo a «stare sotto la pioggia. Non metto in pericolo nemmeno un’unghia dei cittadini del Veneto. Abbiamo preso delle decisioni che mi sento di confermare». Poi fa un appello ai cittadini: «evitate di filmare zone con pantano, fiumi in piena, perché sono pericolosi. Lo dico soprattutto ai ragazzi. Mi viene un brivido quando vedo certi filmati sui social».

Nel frattempo è stato messo in stato di preallerta l’ospedale di Motta di Livenza ai fini di una possibile decisione di evacuazione. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della struttura, Francesco Rizzardo, precisando che ogni decisione è comunque rinviata all’esito del nuovo vertice del Comitato per la sicurezza convocato dal prefetto di Treviso, nel primo pomeriggio. Il timore è legato all’ingrossamento del sistema fluviale Livenza-Monticano, responsabile dell’alluvione del 1966. Nel frattempo una cinquantina dei 130 pazienti ricoverati, selezionati fra coloro in condizioni meno pesanti, sono stati momentaneamente dimessi e sono tornati nelle loro abitazioni. La maggioranza dei pazienti ospiti dell’ospedale mottense sono pazienti cerebrolesi, con importanti limiti di mobilità, e soggetti portatori di patologie cardiologiche. (Fonte: Ansa – 12:45)