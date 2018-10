Maltempo, Venezia bloccata. Brugnaro: «capito a cosa serve il Mose?»

Condividi

Venezia paralizzata dal maltempo. E’ questa la situazione della laguna dove sono previsti 160 centimetri di acqua alta, con una viabilità pedonale allagata del 70%. Per motivi di sicurezza piazza San Marco è stata chiusa e i vaporetti sono fermi (clicca qui per leggere). Il sindaco Luigi Brugnaro polemico su Twitter: «vorrei chiedere a qualcuno se ha capito a cosa serve il Mose. Il Mose serve esattamente per questa situazione qua. Ho chiesto di parlare con la presidenza del consiglio dei ministri perchè voglio che capiscano i costi enormi che ci sono per gestire questa città».

#Maltempo #29ottobre ⚠️ | Adesso vorrei chiedere a qualcuno se ha compreso la funzione del #MOSE.Serve esattamente in queste situazioni.

Ho chiesto di parlare con @DaniloToninelli e con @Palazzo_Chigi perché voglio che capiscano i costi enormi da gestire in questa città.

[staff] pic.twitter.com/Xdag5xEMd8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29 ottobre 2018

Ph: Twitter @luigibrugnaro