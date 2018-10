Predappio, diventa un caso la maglietta “Auschwitzland”

Condividi

In occasione dell’anniversario della marcia su Roma ci sono state diverse celebrazioni di nostalgici del periodo fascista, tra cui una manifestazione a Predappio (Forlì), paese natale di Benito Mussolini. In quest’occasione l’esponente di Forza Nuova Selene Ticchi, già candidata a sindaco di Budrio, ha indossato una maglietta con scritto “Auschwitzland“, che fa riferimento a un libro negazionista. Il suo gesto è stato molto criticato e ritenuto ovviamente razzista e apologetico. Come scrive Cristina Degliesposti sul Resto del Carlino, oggi la Ticchi afferma «non avevo altro da mettermi», minimizzando quindi l’accaduto, che però è stato oggetto di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Salvini da parte del senatore Francesco Laforgia di Liberi e Uguali. La Ticchi indossava anche una croce celtica. «La maglietta con la scritta “Molti nemici molto onore” mi stava stretta. Quell’altra, “Meglio morire in piedi che una vita in ginocchio” aveva un buco, così alle 5,30 del mattino ho preso quella che ho trovato appena sotto, nel cassetto» ha detto con sprezzatura la Ticchi.