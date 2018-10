«Scarabel (M5S) filma cittadini: “scatoletta tonno” al contrario»

Condividi

Il CoVePa, Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, denuncia «un grave atto intimidatorio» da parte del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Simone Scarabel. Il CoVePa spiega in una nota di aver partecipato all’assemblea regionale del M5S Veneto convocata ieri a Salzano (Venezia). Un appuntamento dal titolo “Grandi opere e tutela ambientale: Tav, Pedemontana, Grandi navi … una resa alla Lega?”, aperto a cittadini e comitati. Presenti tra gli altri i NoGrandiNavi e i No Pedemontana di Treviso, oltre ai consiglieri 5 stelle Bartelle e Scarabel, il quale «ha registrato tutti gli interventi. Poi ci hanno spiegato che era lì dalle 9 del mattino a registrare tutto il dibattito e tutti gli intervenuti, con un evidente intento provocatorio poiché non era mai intervenuto».

«Il fatto – scrivono gli attivisti del CoVePa – ci sembra di una gravità estrema. Simone Scarabel è un componente dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale del Veneto e tale atteggiamento non si addice al ruolo e alla funzione, ma soprattutto all’istituzione che rappresenta sempre». Il portavoce del CoVePA Massimo Follesa, presente in sala, commenta così l’accaduto: «se vogliono fare il tavolo sulla SPV cominciando con le intimidazioni stanno andando fuori strada, questo è seduto tutto il giorno in un ufficio in Regione con le poltrone di pelle umana e viene con le telecamere a fare le riprese ai cittadini in assemblea? Ma lo facesse nelle riunioni con il furbetto presidente del Consiglio Regionale Ciambetti, se ha le palle! Siamo alla rappresentazione al contrario delle scatolette che vanno richiuse. Questo dice Scarabel con quella telecamera in mano».