Strage di Erba, Olindo e Rosa: «siamo innocenti»

Olindo Romano, intervistato durante la trasmissione televisiva di Italia 1 “Le Iene”, ha dichiarato che lui e sua moglie Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba in cui perì anche un bambino di 2 anni, sono innocenti. Inizialmente fu accusato Azouz Marzouk, che avrebbe dunque ammazzato moglie, figlio, suocera e una vicina di casa. Ora lui vive in Tunisia e pensa che Olindo e Rosa siano innocenti. Olindo sostiene che Azouz spacciasse droga e che l’autore o gli autori della strage siano dei professionisti. «Non siamo degli assassini – ha detto Olindo -.Non sono stato io a uccidere quelle persone». Ma perché allora si sono autoaccusati di un orrendo crimine che non hanno commesso, pagandone le conseguenze? Olindo sostiene di aver confessato assieme alla moglie perché gli inquirenti hanno minacciato di separarli e invece hanno loro promesso che se avessero confessato avrebbero potuto stare insieme in carcere.

