Tap, Cunial (M5S) contro il governo: «non c’è alcuna penale»

«Essendo evidente la mancata ottemperanza di varie prescrizioni ed essendo ormai palese l’inesistenza di un serio contratto tra lo Stato e Tap nonché delle presunte penali “insostenibili”, tacere significherebbe tradire il nostro mandato elettorale, disattendere totalmente al nostro dovere di parlamentari della Repubblica Italiana e, non ultimo, non riuscire più a guardarci allo specchio». La deputata vicentina del Movimento Cinque stelle Sara Cunial (in foto) va all’attacco del suo governo sulla vicenda del gasdotto trans-adriatico tra l’Albania e la provincia di Lecce. Il M5S si era opposto alla sua realizzazione in campagna elettorale, salvo poi dare l’ok all’opera «per evitare una penale da 20 miliardi di euro», come affermato dal leader del partito e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio.

«Sebbene esista un trattato trilaterale – scrive ancora su Facebook la deputata 5 stelle -, proprio in quel documento sono contenuti i motivi dell’assenza di penali. Nel testo è infatti scritto nero su bianco che le penali sono subordinate agli HGA (Host Government Agreement), ossia agli accordi tra il Governo ospitante e TAP, che l’Italia non ha firmato. E sempre in quel documento si parla della Carta dell’energia che subordina la legittimità delle pretese private, in questo caso quelle di TAP, allo sviluppo sostenibile». Anche l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda (Pd), evidenzia: «Non esistono penali perché non c’è un contratto con lo Stato. C’è un’autorizzazione giudicata dallo stesso Governo pienamente valida. Se l’annulli affronti una richiesta di risarcimento del danno. Come sanno anche i bambini senza bisogno di diventare ministri. Esiste un limite alla presa in giro».

(Ph. Sara Cunial / Facebook)