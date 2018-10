Torino, consiglio comunale approva stop a Tav

Condividi

Approvato oggi dal consiglio comunale di Torino, con 23 voti favorevoli (M5S, Torino In Comune, Uscita di Sicurezza) e 2 contrari (Lega Nord, Noi con l’Italia) un ordine del giorno che impegna il sindaco Chiara Appendino e la giunta a chiedere al governo di «rendere pubblici e verificabili i criteri, le procedure e le modalità di attuazione di una rigorosa analisi costi-benefici da avviare sull’ipotesi di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (TAV)». E’ stato chiesto di valutare, in alternativa, la promozione dell’utilizzo dell’intera linea esistente tra Torino e Modane.

Il documento, inoltre, chiede di sospendere subito qualsiasi operazione e spesa prevista dal Cipe, in attesa di avere i risultati dell’analisi, e di ridiscutere gli accordi con la Francia, abolire il ruolo di Commissario straordinario del Governo, sospendere l’Osservatorio Torino-Lione (da cui la Città di Torino è uscita, come chiedeva la mozione approvata dalla Sala Rossa il 5 dicembre 2016) e revocare l’attuale direttore generale di Telt s.a.s., evitando così che vengano emessi ulteriori bandi di gara. L’ordine del giorno, infine, propone di destinare i fondi attualmente previsti dal Governo per la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione (sia per la parte internazionale che per quella italiana) alla mobilità collettiva e sostenibile nel territorio della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte.

Prima della discussione e della votazione in aula, la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale torinese, favorevoli alla realizzazione dell’opera, che avevano chiesto di rinviare la votazione dell’atto, esprimendo «l’esigenza profonda di infrastrutture sul territorio, sentita da tutti – imprese, sindacati e cittadini – per superare il gap logistico, con importanti ricadute economiche positive, sia nell’immediato per l’occupazione, sia nel futuro per la competitività di Torino e del Piemonte».

Forti proteste dalle opposizioni per l’assenza del sindaco Appennino e per lo stop all’opera. Sono stati esposti cartelli con scritto “Torino dice Si alla Tav” e “Torino dicebasta”. Una protesta che ha spinto il presidente dell’aula a sospendere la seduta. Espulsi dall’aula tutti i consiglieri di centrosinistra, compreso l’ex sindaco Fassino. «Torinodicebasta non è solo un hashtag – ha scritto su Facebook la vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta -. E’ il segno grafico che indica che la misura è colma. Il problema non è solo il Tav, è anche il Tav. E’ il futuro che può essere scritto attraverso tre lettere, un treno ad alta velocità, attraverso altre strategie, attraverso investimenti, una visione della città. Oggi diciamo basta. Torino dice basta. Così si vede solo un buco. No, non è quello dove far passare il treno. E’ quello nero, verso cui questa amministrazione ci sta portando».

Fonte e Ph: comune.torino.it