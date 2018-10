Venezia, messaggio WhatsApp su acqua inquinata: Veritas nega

Condividi

«Sta girando da qualche ora un messaggio WhatsApp, firmato Croce rossa italiana, che invita i cittadini a non bere acqua di rubinetto, causa contaminazione». Lo scrive in una nota Veritas, la multiutility pubblica che gestisce per la città metropolitana di Venezia servizi inerenti l’igiene ambientale, il servizio idrico integrato, alcuni servizi urbani collettivi e la produzione di energia da fonti rinnovabili e biomasse. «Al momento – prosegue la nota – non è possibile determinare se questo messaggio sia una fake news o se faccia riferimento a una situazione reale, verificatasi chissà dove e poi arrivata qui attraverso i social».

«L’unica cosa certa – prosegue la nota – è che nel territorio dove Veritas gestisce il servizio idrico integrato (quindi l’acquedotto pubblico) non c’è e non c’è stata alcuna contaminazione dell’acqua potabile. L’acqua che esce dai rubinetti allacciati al pubblico acquedotto è sicura, controllata e perfettamente potabile. Veritas – conclude il comunicato – invita i cittadini a consumarla senza alcuna incertezza o diffidenza».

(ph: Jesus Fernandez – Shutterstock)