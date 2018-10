Condividi

Episodio di violenza in un istituto superiore di Vimercate (Monza). Una classe avrebbe teso un agguato alla loro professoressa di storia di 55 anni. Gli aggressori hanno spento tutte le luci, probabilmente per non essere riconosciuti, ed hanno cominciato a lanciare sedie contro l’insegnante sorprendendola alle spalle. La 55enne ha riportato delle ferite risultate guaribili in 5 giorni. I carabinieri stanno indagando per identificare i colpevoli e il movente di tale violento gesto.

Fonte: Tgcom24