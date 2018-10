Allarme ecologico, Legambiente boccia Verona

Condividi

Il rapporto “Ecosistema urbano 2018” stilato da Legambiente in collaborazione con IlSole24Ore e presentato ieri a Milano evidenzia un problema ecologico rispetto alla qualità della vita a Verona. La città di Romeo e Giulietta infatti si classifica al 67esimo posto su 104 città come «performance ambientali» relative all’anno 2017, scendendo di 22 posizioni rispetto all’anno precedente. Nell’assegnare il punteggio si tiene conto di diversi fattori tra cui la mobilità, la presenza di polveri sottili, la raccolta differenziata, la produzione di rifiuti e la dispersione degli acquedotti e Verona registra livelli bassi in tutti questi settori. La qualità dell’aria per esempio è classificata come «insufficiente».