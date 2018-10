Denuncia dell’esperto: «previsioni meteo, sistema italiano allo sbando»

Condividi

Il sistema di previsioni italiano è «completamente allo sbando». Parola di Franco Prodi, fisico meteorologo e ricercatore associato dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima presso il CNR. Intervistato dal Mattino ha dichiarato: «continuiamo a contare i morti e i danni, senza neppure conoscere i dati sui fenomeni che si sono verificati. Gli eventi di questi giorni non hanno natura straordinaria».

Il problema principale, secondo Prodi, sarebbe la mancanza di strumentazione adeguata: i radar meteo, gestiti dalla Protezione Civile, sono inferiori rispetto alla media mondiale e dalla bassa Toscana in giù ci sono aree dove proprio mancano. «È incredibile che un paese come l’Italia non abbia una documentazione adeguata di tutte le alluvioni che si sono verificate».

Il secondo grosso problema per il fisico meteorologo sono i siti specializzati: «sono siti gestiti da incompetenti, buoni per raccogliere pubblicità online. Rubacchiano i dati dove li trovano e li confezionano in modo allarmistico. La meteorologia è una scienza e può aiutarci a salvare vite, ci sono tutti gli strumenti per seguire con i radar meteo l’acqua quando è ancora nelle nubi, prevedere la quantità di precipitazioni in arrivo e rapportarle ai bacini idrografici al suolo».