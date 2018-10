Foto in topless dell’amica su Whatsapp: risarcita con 8mila euro

Condividi

Un 41enne vicentino ha pagato 8mila euro di risarcimento danni a un’amica per aver diffuso una sua foto in topless su un gruppo Whatsapp. La donna, una commessa di 37 anni, aveva chiesto il doppio, ma i legali hanno poi mediato. La vicenda risale all’estate del 2017, quando i due si trovavano in vacanza con i rispettivi compagni. Il 41enne aveva scattato diverse foto in spiaggia, inclusa una in cui la donna compariva a seno nudo, abbracciata al fidanzato e alla moglie dell’amico. Come scrive Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 19, alcuni scatti erano poi stati diffusi in una chat utilizzata da un gruppo di amici e colleghi. L’ormai ex amica ha sporto denuncia, affermando di non aver autorizzato la pubblicazione della foto e di essersi sentita violata per essere stata vista mezza nuda dai colleghi del fidanzato.

(Ph. Shutterstock)