M5S, Bartelle guida base in rivolta: «cittadini traditi, subalterni alla Lega»

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Patrizia Bartelle guida i dissidenti grillini contrari alla linea politica del partito in Veneto e a Roma. «Nonostante il tentativo di scomunica da parte di alcuni consiglieri regionali e parlamentari», scrive Bartelle in una nota, all’assemblea convocata dagli attivisti a Salzano (Venezia) per discutere di grandi opere «erano presenti più di 80 persone provenienti da tutta la regione», che «hanno espresso una forte contrarietà al rapporto con la Lega ed al contratto di governo». In particolare, ravvisa Bartelle, «sull’autonomia è stata espressa una forte contestazione verso la linea imposta da alcuni consiglieri regionali e parlamentari, di sostenere in maniera attiva il referendum per l’autonomia» costato 14 milioni di euro, «rinunciando a far esprimere al Movimento una propria posizione, e ponendosi così irrimediabile in posizione subalterna» rispetto alla Lega di Zaia e Salvini. «Si sarebbe dovuto mantenere fede con coerenza alla propria identità – attacca Bartelle – e non dimenticare mai i principi della Costituzione. Preoccupa la mancanza di dibattito democratico all’interno, che sta spopolando i gruppi di attivisti; la riprova è proprio nel maldestro tentativo di far annullare l’incontro tacciandolo come “non ufficiale” o “dissidente”».

«La deriva in atto – aggiunge la consigliera 5 stelle – ha portato anche ad accettare inaudite retrocessioni nei diritti civili (basti pensare al decreto Pillon e alle norme per la legittima difesa). L’appiattimento su questa linea, si teme, porterà a una sconfitta elettorale nelle prossime competizioni elettorali. In questo momento in tutta Italia vi sono manifestazioni di protesta contro il Movimento 5 Stelle, per non aver mantenuto fede alle promesse in campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda la difesa dell’ambiente e del territorio. Mentre a sud ci si scontra su Tap e Ilva, in Veneto preoccupano i cambi di posizione su Pedemontana, Grandi Navi e la Tav tra Vicenza e Verona. Non vi è più una netta opposizione a tali opere, ma ci si limita a cercare di contenere gli effetti economici negativi, mentre i danni infinitamente più grandi sul sistema ambientale non sono più considerati una priorità». Pertanto, conclude Bartelle, «il gruppo di lavoro che ha organizzato l’assemblea regionale di Salzano, rimane attivo per dare voce ai cittadini ed agli attivisti» e ascoltare le istanze dei territori.

(Ph. Patrizia Bartelle / Facebook)