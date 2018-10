Manovra, Di Maio: «non si alzerà solo Pil ma anche felicità italiani»

Condividi

Luigi Di Maio commenta i dati Istat sul prodotto interno lordo dell’Italia. Nonostante i numeri non siano proprio confortanti (si parla di stallo dell’economia italiana al contrario dell +0,2% che si aspettavano gli analisti), il vicepremier ha detto: «vedrete che con la manovra del popolo non solo il Pil ma anche la felicità dei cittadini si riprenderà».

E mentre il premier Giuseppe Conte spiega che questi dati non sono una sorpresa («avevamo previsto questo sto»), non sembra essere dello stesso parere il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: «l’abbiamo detto da tempo, l’economia globale comincia a rallentare c’è una questione interna di un’Italia che deve reagire. E’ colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altre». Anche Matteo Renzi fa il suo affondo: «dopo quattro anni di crescita, l’Italia si è bloccata. Per la prima volta dopo quattro anni il Pil torna a zero. Salvini e Di Maio stanno sfasciando l’Italia. Fermatevi! Paga il Popolo».

Fonte: Huffingtonpost