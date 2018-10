Noventa Padovana (Pd), arma giocattolo contro stand Lega

Condividi

Una donna ha sparato alcuni colpi contro uno stand della Lega con una pistola giocattolo con pallini di gomma alla festa del “folpo” a Noventa Padovana (Padova). Lo denuncia in un comunicato il consigliere regionale Fabrizio Boron (Zaia Presidente). «Questa volta erano pallini di gomma, per fortuna – scrive Boron -. Ma guai a prendere sottogamba quanto accaduto a Noventa Padovana: questi gesti vanno condannati senza se e senza ma. Ovviamente non è una questione politica, ma di sicurezza pubblica – spiega il consigliere regionale – impugnare una pistola, ancorché giocattolo, e sparare pallini contro dei liberi cittadini, è qualcosa di folle. La politica si esprime nelle sedi competenti, con la dialettica e il civile confronto – conclude Boron – non si può assolutamente tollerare quanto accaduto, sotto quel tendone potevano esserci bambini, mi auguro che vengano accertate le responsabilità e che tutte le forze politiche prendano le distanze da questi fatti».

Anche dal centrosinistra arriva una presa di posizione di ferma condanna del gesto. «Non c’è niente che possa giustificare un’azione del genere – dichiara in una nota il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Stefano Fracasso -. Va respinto al mittente qualsiasi comportamento che inquina il dibattito democratico, il dissenso e la critica politica non possono e non devono manifestarsi mai con la violenza. E anche se si tratta di un’arma giocattolo, la sostanza non cambia. Da parte nostra esprimiamo la totale solidarietà alle persone coinvolte in questo episodio e, al tempo stesso, – conclude Fracasso – la soddisfazione per il fatto che la responsabile di un gesto così stupido sia stata immediatamente bloccata e denunciata».