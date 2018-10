Piogge in Veneto, dichiarato stato di crisi

Condividi

Linkedin email

A causa del perdurare del maltempo su tutto il Veneto, e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni durante la notte in numerosi territori, il governatore Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione. Nel frattempo, è stata convocata per oggi a mezzogiorno una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile Regionale, a Marghera, per fare il punto della situazione. Oltre al Presidente Zaia, saranno presenti il Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli e l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin.

(Ph. Luca Zaia / Facebook)