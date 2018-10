“Ristoranti d’Italia 2019”, i migliori locali veneti secondo Gambero Rosso

Condividi

2813: tante sono le insegne raccontate dalla guida 2019 “Ristoranti d’Italia” di Gambero Rosso presentata oggi a Roma. Si calcola che gli italiani spendano all’anno 83 miliardi per mangiar fuori e di questi 15 milioni sono con le gambe sotto a un tavolo tra le 3 e le 4 volte a settimana (dati Fipe 2017). Ennesima conferma che l’enogastronomia è un motivo per cui gli italiani, sempre più esigenti, sentono che vale la pena spendere. Ma vediamo insieme quali sono i locali veneti premiati.

Per quanto riguarda il premio “Tre Forchette” troviamo Le Calende di Rubano (Padova), Laite di Sappada (Belluno) e la Peca di Lonigo (Vicenza). Un solo premiato per “Tre Bottiglie“, il riconoscimento dei migliori wine bar: si tratta di Damini Macelleria & Affini di Arzignano (Vicenza). Mentre, per quanto riguarda il premio “Tre Boccali” per le migliori birrerie troviamo Nidara di Montebelluna (Treviso). Tornando al cibo, si aggiudica il riconoscimento “Tre Mappamondi” per i migliori locali etnici sudest1401 di Venezia. Rimanendo sempre nella città lagunare, il premio “Tre Cocotte” per i migliori bistrot va ad Amo. Infine riconoscimento speciale per la Locanda San Lorenzo di Alpago (Belluno) per essere il ristorante che più valorizza i grandi prodotti caseari Dop italiani.