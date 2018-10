Venezia, Basilica S. Marco danneggiata da acqua salata [VIDEO]

Condividi

16:59 – L’acqua alta che sta colpendo in questi giorni di maltempo Venezia ha allagato ieri anche il corpo principale della Basilica di San Marco, bagnando il millenario pavimento a mosaico in marmo di fronte all’altare della Madonna Nicopeia e inondando completamente il Battistero e la Cappella Zen. L’acqua ha raggiunto i 90 centimetri sopra il pavimento mosaicato del Nartece, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne, i marmi.

Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, ha commentato: «la chiesa ha una struttura di mattoni che imbevuti di acqua salata si ammalorano anche fino a un’altezza di diversi metri, mettendo a rischio la tenuta dei mosaici che adornano le volte. Rimane il fatto che ci era stato promesso, a noi Procuratori di San Marco, a Venezia e a tutta l’umanità, che tali eventi non sarebbero più accaduti. Nulla può la Procuratoria di oggi, che solo nel nome richiama i grandi poteri attribuiti dalla Repubblica Serenissima di Venezia, per difendere S.Marco e l’intera città di fronte agli eventi sopra i 110 centimetri, che sono stati già oltre 60 nell’ultimo, non ancora completato decennio. Tale difesa è possibile solo interrompendo il collegamento tra mare e laguna. Per noi, riparare ai danni delle frequenti inondazioni, a parte i costi connessi, sta diventando sempre più difficile e potrebbe diventare impossibile, specie in uno scenario di cambiamenti climatici globali che il mondo scientifico considera certi», conclude. (Fonte: Ansa – 15:59)

Ph: Twitter @comunevenezia