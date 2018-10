Venezia da record. Ma non per acqua alta: per l’inganno Mose

Condividi

L’acqua alta è una brutta bestia. Nelle mie memorie di bambino veneziano c’è una cifra e ci sono tante immagini. 127, come i centimetri (sul livello medio del mare) oltre i quali la mia casa a pianterreno regolarmente si allagava. E poi le immagini: quelle di divani galleggianti colpiti a tradimento nella notte, di un water ricolmo di acqua salsa, di frigoriferi da alzare, di caldaie da rottamare, di precarie pompe idrauliche che ovviamente si rompevano nel momento più indispensabile, di fontanelle d’acqua montante e di paratie inutili, perchè se vivi a terra l’acqua ti penetra dentro approfittando di ogni minima fessurazione dei muri. Dal dicembre ’79 (la seconda ondata di sempre) e per i successivi 10 anni mi sono beccato tutta questa dose di desolazione, attutita dallo spirito d’avventura e di adrenalina di un bambino che accoglieva la marea in casa, standosene accovacciato sulle scale interne di quel buco da 50 metri quadri. Oppure, una volta io e mia sorella lo abbiamo fatto, pagaiando su un divano galleggiante. Oggi, dopo decenni, mia sorella si ritrova in queste occasioni a fare da guardia al suo ristorante, per evitare di perdere meno cose possibili.

L’acqua alta è un inganno. È acqua sull’acqua che rende indistinguibili le rive, è un allagamento che se non lo vedi attraverso la violenza del mare che penetra la laguna, appare placido, innocuo. Non assassino come la furia

di un fiume che esonda trascinando tutto e tutti. È curiosità per i turisti, folklore per i media di tutto il mondo. È una marea di immagini imperdibili, che copre l’angoscia di chi vive la città temendo la sua rottura di carico. Pregando la natura ed il vento di scirocco di essere clementi e non irreparabili. Bestemmiando contro tutto e tutti perchè, a distanza di oltre 50 anni dall’aqua granda (quella record del 1966), la città si ritrova ancora con le pezze al culo. L’acqua alta di ieri, nella testa della classifica di sempre con i suoi 156 centimetri, ha riprodotto tutto questo repertorio dalle mille sfaccettature. Ma stata molto di più. È stata la resa dei conti di una vergogna nazionale che nazionale non lo mai stata fino in fondo. Perchè ha portato a galla tutta la rabbia dei veneziani, talvolta l’isteria sopra le righe, contro le brutte bestie e contro tutti gli inganni che si sono consumati attorno all’opera faraonica rappresentata dal Mose.

Un’opera che doveva salvare Venezia dalle maree e che invece si trasformata nel più colossale dei tradimenti, tra tangenti, prebende, malaffare, imperfezioni in corso d’opera ed un’agonia finale che ormai da anni sta paralizzando i lavori. Nell’acqua alta di ieri il Mose ha assunto il ruolo del convitato di pietra: ancora inesistente ma emblema di tutte le colpe. La politica, il sindaco, una parte dei cittadini chiede al governo di turno di muoversi, di finire quest’opera e questo calvario. C’è chi al tempo stesso chiede di smantellare tutto, di finire questa pagliacciata che è già costata 6 miliardi e chissà quanti altri ne costerebbe una volta entrata in funzione o in disfunzione.

L’acqua alta di ieri ha battuto in ritirata. Non ha battuto il record del ’66 ma ha sbattuto fisicamente in faccia le brutture di un inganno che per dimensioni è da record. Eppure tutto questo accade fuori dalla percezione nazionale perchè è l’acqua alta stessa ad essere una brutta bestia, ma così all’apparenza innocua e così ingannevole da non essere percepita come tale. Venezia non è morta. È più che altro sola. Al centro del mondo per bellezza e per i suoi fugaci amanti, ma nella estrema periferia di interessi che non siano legati al danaro e all’avidità. Per paradosso c’è più da affidarsi alla clemenza finale della natura minacciosa più che alla natura umana che sbandiera soluzioni e promette salvezza ma che alla fine si rivela ingannevole ed irrimediabilmente distruttiva.

