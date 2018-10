Verona, Adige sorvegliato speciale: piena prevista nel pomeriggio

Condividi

13:55 – L’Adige sorvegliato speciale. Secondo le previsioni dei tecnici dell’Unità operativa della Protezione civile della Provincia di Verona, la piena “lunga” del fiume arriverà nel pomeriggio e durerà fino alle 18. Nella città scaligera sono una ventina i punti strategici, in particolare ponti, presidiati da circa 100 volontari. In particolare si tiene d’occhio lungadige Attiraglio e l’ospedale di Borgo Trento (dove è stato chiuso l’accesso principale al Pronto soccorso con l’attività sanitari che comunque non è minimamente interrotta), Castelvecchio, Ponte Pietra, Giarina, Boschetto, le Basse di San Michele. Il livello del fiume ha registrato il suo picco alle 8:30 di questa mattina, raggiungendo 1,94 metri sopra lo zero idrometrico a Ponte Nuovo, per poi scendere nelle ore seguenti. (Fonte: Ansa – 12:51)

Ph: Facebook Gianpaolo Bottacin assessore regionale del Veneto