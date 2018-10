Acqua alta a Venezia, The Sun: «sta affondando»

Condividi

Il giornale inglese “The Sun” ha aperto sia oggi che ieri con notizie riguardanti il maltempo che ha colpito il Veneto. In particolare preoccupano le condizioni di Venezia sommersa da una marea che ha portato l’acqua alta a 156 cm. Anche in Italia ci sono state polemiche sul Mose, con il sindaco Luigi Brugnaro che ha polemizzato contro chi non ha voluto quest’opera, che lui ritiene invece necessaria. Dall’altra parte però c’è chi ha fatto notare che il Mose è costato molto, dovrebbe essere attivo e invece non ha frenato l’alta marea. Anche il Sun si interroga sui motivi dell’acqua alta e si preoccupa per il futuro della città. Riportando le affermazioni degli scienziati, il giornale inglese sostiene che stia affondando di 2 millimetri ogni anno e che si sta piegando verso Est.

(Fonte: The Sun)

(ph: Facebook – Venezia non è Disneyland)