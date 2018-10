Auschwitzland, Disney Italia: «deprecabile e ripugnante»

Condividi

Pubblichiamo la nota di Luigi Calesso (Coalizione Civica Treviso) che ha contattato Disney Italia sulla vicenda della maglia con la scritta “Auschwitzland” indossata l’esponente di Forza Nuova Selene Ticchi.

Come molte altre persone ho ritenuto che l’esibizione da parte di una neofascista della t-shirt con la scritta “Auschwitzland” non potesse rimanere senza nessun tipo di risposta. Visto che la parola e i caratteri con cui è scritta richiamano inequivocabilmente le produzioni Disney ho interpellato Disney Italia per segnalare la questione.

In 24 ore è arrivata la risposta con cui Disney spiega che «consideriamo questa maglietta e ciò che rappresenta totalmente deprecabile e ripugnante» e prosegue «…stiamo effettuando ulteriori verifiche in merito». Non posso che essere soddisfatto della rapidità e della chiarezza della risposta di Disney Italia che sono certo rappresenti un pesante deterrente all’utilizzo della maglietta in questione da parte di altri estremisti di destra.

Luigi Calesso

Coalizione Civica Treviso