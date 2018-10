Brasile, Battisti irreperibile da giorni

Condividi

L’ex terrorista rosso Cesare Battisti è irreperibile da giorni. I vicini di casa confermano che non lo vedono da domenica. Battisti non ha più l’obbligo di firmare ogni mese e di indossare il braccialetto elettronico, pertanto può muoversi liberamente per tutto il Brasile, nazione che lo ospita dal 2004, ma che non può lasciare. Dopo la vittoria di Jair Bolsonaro la sua estradizione verso l’Italia, dove è accusato di diversi omicidi, fortemente voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, sembrava sempre più vicina.

(Fonte: Rainews)

(ph: Agencia Brasil)