«Concessioni autostrade, Toninelli è entrato in un altro tunnel»

La deputata del Partito Democratico Debora Serracchiani sferra un nuovo attacco al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli (M5S) dopo l suo annuncio dell’ok «dell’Europa all‘affidamento in house delle concessioni delle autostrade A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste». «È entrato in un altro tunnel, e là dentro si è convinto che prima di lui c’era il nulla, oppure ha imparato a inventarsi le cose talmente bene da crederci lui stesso – ha dichiarato l’ex presidente della regione Friuli -. Allora sappia che la A4 è sempre stata pubblica e che se lo rimane è perché abbiamo fatto un lavoro enorme con Delrio per arrivare alla gestione in house della concessione».

«È tipico di questo governo vendersi tutto come un proprio risultato, ma è incredibile che Toninelli ignorasse davvero il percorso che è stato compiuto per arrivare a questo punto, per conservare al territorio, come dice lui, una risorsa strategica che avrebbe corso il rischio di finire controllata da fuori. E i presupposti per l‘ok della Commissione europea sono stati gettati con la fondazione della società in house. Toninelli – conclude la Serracchiani – deve fare la cortesia di non parlare a sproposito perché in Friuli Venezia Giulia il pubblico è sempre stato dalla parte dei cittadini, lo Stato non ‘torna’ e soprattutto non farà nomine sulla testa della regione autonoma». (Fonte: Ansa)