Maltempo a Verona, Sboarina: «fake news unico problema»

Condividi

Linkedin email

10:10 – Dopo due giorni di maltempo e la tregua di oggi il sindaco di Verona Federico Sboarina traccia un bilancio. «La piena dell’Adige che oggi ha attraversato Verona è stata solo l’ultima delle allerte che in questi giorni hanno toccato la città come il resto dell’Italia – ha dichiarato -. Il piano di emergenza comunale – ha spiegato – ha funzionato e solo in due punti, lungadige Attiraglio e Bosco Buri, sono state necessarie le chiusure per qualche ora. Il resto della città non ha subito contraccolpi anche grazie al fatto che l’onda di piena è stata ben gestita con l’apertura della condotta di sfogo nel lago di Garda. Ciò che non ha funzionato, invece, – puntualizza Sboarina – è stata l’ondata di fake news che sui social annunciavano chiusure di ponti e di scuole, nonostante le informazioni ufficiali fornite dal Comune e dalla Prefettura fossero diverse». (Fonte: Ansa)