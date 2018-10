Maltempo, Adige in piena: sos acqua potabile nel Polesine

Condividi

15:20 – Dopo due giorni di piogge l’Adige è in piena e Rovigo in città e provincia manca l’acqua potabile. Lo rende noto il prefetto Maddalena De Luca che ha convocato un tavolo con Ulss 5, Acquevenete e i sindaci di Rovigo, Arquà Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontcchio PolesineA causa della piena dell’Adige manca l’acqua a Rovigo e nei comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose e Villamarzana. Il servizio idrico al momento è interrotto ed è stato avviato un allacciamento con l’acquedotto di Vescovana (Padova), anche se le erogazioni non arrivano in tutte le case. (Fonte: Ansa 13:04)