Maltempo in Veneto, protezione civile: «criticità nel Bellunese»

11:44 – Il responsabile per il Territorio della Protezione civile veneta Nicola Dell’Acqua fa il punto della situazione dopo l’ondata di maltempo, alla vigilia della conta dei danni e in attesa di un nuovo peggioramento per domani. «Nel Bellunese – spiega – sono ancora da riattivare 60mila utenze per l’energia elettrica mentre 40mila sono state riattivate, dieci frazioni risultano tutt’ora isolate ma sul posto stanno per intervenire i soccorritori con l’uso intensivo di elicotteri e i mezzi adeguati alle zone impervie».

«In molti comuni – aggiunge – manca l’acqua potabile sia per l’assenza di energia che per i crolli di frane che hanno interrotto le condotte. Quattro escursionisti poi risultano bloccati, ma stanno bene, in un rifugio e, altra nota positiva, quanti erano dati per irraggiungibili hanno risposto all”appello’ e quindi non ci sono dispersi. Stiamo sfruttando al massimo – conclude – la finestra temporale meteo di oggi, con sole e niente pioggia, per mettere in sicurezza tutte le zone a rischio e per prepararci ad eventuali emergenze quando domani è prevista ancora pioggia intensa. (Fonte: Ansa 10:44)