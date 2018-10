Manovra, la proposta: «terreni gratis a chi fa il terzo figlio»

Condividi

Nella manovra finanziaria che dovrà essere votata e approvata dal Parlamento è stata inserita anche una proposta per ripopolare aree abbandonate del Sud Italia, cioè regalare per 20 anni dei campi alle famiglie che metteranno al mondo il terzo figlio nel 2019, 2020 e 2021. Per chi acquisterà la prima casa nelle vicinanze di uno di questi terreni ci sarà inoltre la concessioni di mutui agevolati a tasso zero fino a 200 mila euro. I terreni assegnati saranno sia quelli di proprietà dello Stato, sia quelli inattivi da 10 anni o che non hanno avuto un rimboschimento da 15 anni inAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, neo papà della terza figlia, commenta ironicamente la proposta: «è nata la mia terza figlia, ora il governo deve darmi un terreno. Spero mi diano anche un valvassino, mi piacerebbe avere un Toninelli che mi zappi la terra così ritornerebbe ad una dimensione a lui adeguata».

(Fonte: HuffingtonPost)

(ph: Jack Frog Shutterstock)