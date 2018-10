Miteni, “Mamme no Pfas”: «bonifica rallentata ad arte»

Condividi

Linkedin email

Il comitato “Mamme no Pfas” dell’Ovest vicentino lancia pesanti accuse contro provincia di Vicenza, comune di Trissino, regione Veneto e Arpav per quanto riguarda i ritardi della bonifica del sito Miteni da cui sarebbe partito l’inquinamento da pfas. Lo riporta Andrea Alba a pagina 18 del Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano. «La bonifica in Miteni doveva essere fatta nel 2017, qualcuno l’ha rallentata e ha imposto maglie più larghe – ha detto Michela Piccoli (in foto) esponente del comitato Mamme No Pfas -. Miteni ha dichiarato il fallimento pur conservando l’Aia, l’autorizzazione ad operare: non permetteremo che qualcuno subentri. La bonifica iniziale a maglie strette, dieci per dieci, non è stata fatta come aveva annunciato inizialmente pure il governatore Luca Zaia».