Pioggia in Veneto, troppo allarme? Ipercriticismo da divano

Condividi

Linkedin email

Del senno di poi sono piene le fosse. E anche le piene dei fiumi. Sono stati certamente sovrastimati i rischi da alluvione di questi giorni di pioggia biblica in Veneto, come ammettono con onestà vari sindaci di ogni colore, da Rucco (Vicenza, centrodestra) a Giordani (Padova, centrosinistra). Ma sono altrettanto certamente eccessive, anzi, diciamola bene, strumentali e fuoriluogo le polemiche, a volte tutte politiche (da parte di certo centrosinistra che pur di attaccare Zaia si dimentica il mantra della giudiziosa “responsabilità”), contro i disagi vissuti dalle famiglie per la chiusura generalizzata delle scuole. Non che il presidente della Regione e la sua gestione debbano essere esenti da critiche, ci mancherebbe, ma i tre morti e i 426 milioni di euro di danni della catastrofe del 2010, con la regione mezza allagata e nel panico, ha lasciato il segno della paura nell’immaginario collettivo (e anche nella lista dei costi).

Il principio di precauzione non può non prevalere, in questi casi. I morti che pure ci sono stati, coi gravi problemi riscontrati specialmente nel Bellunese, per non dire di Venezia dove l’acqua alta è un pericolo sempre incombente (che il Mose potrebbe fronteggiare se non fosse concepito come una soluzione-alibi per sollevare classe dirigente locale e veneta, e pure i veneziani stessi, dal riconsiderare totalmente la vivibilità di un unicum mondiale sprofondato nel turismo devastatorio) sono stati la conseguenza, piuttosto, di una carenza di preparazione che passa attraverso la pianificazione di lungo periodo, idrogeologica ma anche urbanistica, ecologica, culturale. Nell’immediato, meglio eccedere in prudenza. Quella necessaria, se solo la politica riflettesse una società che sa porsi dei limiti – alle costruzioni, all’egoismo privato, all’incapacità di vedere il futuro al di là della prossima scadenza elettorale – per andare oltre i pur necessari bacini per gli invasi (unico dei quali già pronto, per la cronaca, quello di Caldogno vicino Vicenza).

Come affermano gli esperti, queste vere e proprie aggressioni da parte di un clima surriscaldato diventeranno sempre più la nuova normalità. Altro che rimpiangere il buon tempo antico di quando le aule aprivano regolarmente anche con la neve (e non è vero nemmeno questo: dipendeva, ovviamente, dalla quantità di neve). E’ qui che un Politico con la p maiuscola dovrebbe farsi latore, se avesse una sensibilità ambientale fatta non solo di parole, di una draconiana strategia di fondo. Ma siamo realisti: neanche una tale lungimiranza assicurerebbe il rischio zero. Che non può esistere per definizione. Perciò, patire qualche trambusto per alzare l’asticella della sicurezza, ci sta tutto, ci sta eccome. I comodisti e gli ipercritici della venticinquesima ora se ne facciano una ragione: non si muore mica, se per qualche giorno salta l’abituale scaletta quotidiana. Si può morire invece, scusate la brutalità, se si fa l’anti-allarmismo di maniera limitandosi al minimo sindacale per non disturbare la quiete del tran tran. E’ semplice buonsenso. A cui si spera – ma sia chiaro, sperando senza vera fiducia – che un bel giorno segua un illuminato discorso sul dissesto del territorio piagato. A cui seguano fatti e decisioni dure, non palliativi.

In foto: la Golena del Piave allagata durante la piena che è transitata ieri a Ponte di Piave

(Ph: Faceboook Gianpaolo Bottacini assessore regionale del Veneto)