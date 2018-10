Riace, Lucano: «vorrei società di stranieri»

Condividi

Il sindaco di Riace Domenico Lucano, sospeso dopo le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato ospite a Milano del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore Basilio Rizzo per un incontro in cui ovviamente ha toccato il tema dei migranti ripercorrendo anche la sua vicenda giudiziaria. «Ogni essere umano è un panorama che non ha uguali. Vorrei una società dove nessuno si può dire autoctono – ha dichiarato -. È stato meglio accogliere, aver salvato anche solo una persona ed essere stato arrestato che essersi comportato come questo governo o il governo precedente» ha aggiunto.

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Facebook – Riace patrimonio dell’umanità)