Vicenza, Rucco: «piena, rischi sovrastimati»

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha tracciato ieri il punto della situazione sul maltempo. «A fronte di comunicazioni regionali che soprattutto nelle prime fasi dell’emergenza erano davvero preoccupanti – spiega Rucco in un comunicato- abbiamo deciso di convocare il Coc e attivare tutte le procedure previste a protezione della città, dalla posa delle paratie al posizionamento dei sacchi di sabbia nelle zone critiche, fino all’installazione delle idrovore e alla messa in funzione di alcuni impianti di sollevamento. Fondamentale – aggiunge – è stato promuovere di pari passo anche una puntuale comunicazione ai cittadini, attraverso il servizio sms di allarme, il sito e i social istituzionali, strumenti con i quali riteniamo di aver trasferito alla popolazione l’effettivo stato di attenzione, senza creare inutili allarmismi».

«Mi scuso per i disagi che possiamo aver procurato nel suggerire di spostare per tempo i propri beni dagli interrati a rischio allagamenti – prosegue il sindaco -, ma sono ancora impressi nella mente di tutti noi gli enormi danni che un allarme non dato ha provocato nel 2010. Sono convinto che dovremo abituarci tutti a convivere con questi fenomeni atmosferici, affinando sempre di più, assieme agli interventi di protezione, anche i sistemi di previsione e di allertamento della popolazione. La situazione – conclude Rucco a proposito del bacino di Caldogno- non ha richiesto l’apertura dell’invaso che il Genio civile ha preferito non attivare per non rischiare che fosse ancora pieno nei prossimi giorni, all’arrivo di nuove perturbazioni. Auspico che il suo collaudo venga fatto quanto prima, come ho fatto presente al presidente della Regione Luca Zaia e all’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin».