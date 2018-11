Asiago, caduti 3 mila alberi: il vento ha spazzato via boschi interi [VIDEO]

Condividi

Il maltempo in Veneto lascia strascichi pesanti non solo nel Bellunese, ma anche nell’Alto Vicentino. Ad Asiago per esempio gli alberi abbattuti dal vento sarebbero oltre 3 mila. Lo riporta Andrea Alba sul Corriere del Veneto di oggi. Interi boschi nella zona tra Gallio e Foza sono stati in pratica spazzati via dal vento. Il Cai fa sapere che tutti i sentieri dell’Altopiano sono impraticabili, quindi invita alla prudenza. In molte case inoltre manca ancora l’elettricità.

(ph: Facebook Meteo Bassano Pedemontana del Grappa)