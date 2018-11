Brasile, Battisti: «Bolsonaro fanfarone, non può fare niente»

Condividi

10:10 – L’ex terrorista italiano Cesare Battisti torna a parlare dopo che ieri era circolata la notizia che non era reperibile da giorni e si temeva una sua fuga, anche se non può lasciare il Brasile. Già in serata il suo avvocato aveva smentito che fosse scomparso, spiegando che era a San Paolo e che sarebbe tornato a breve a Caneia, dove ha casa. «Bolsonaro può dire quello che vuole, io sono protetto dalla Corte Suprema» ha detto Battisti a proposito di una sua estradizione, di cui si è parlato molto nei giorni scorsi dopo l’elezione del nuovo presidente, di estrema destra, che ha praticamente promesso al ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini di far tornare Battisti in Italia. Le sue sono solo parole, fanfaronate. Lui non può fare niente, io per la giustizia sono protetto».