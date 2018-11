Caccia e pesca, Berlato (FdI) contro Zaia: «revochi sospensione»

Condividi

«Il decreto di Zaia di sospensione della caccia e della pesca in tutta la Regione del Veneto rappresenta un precedente molto pericoloso, venga subito revocato». Lo afferma in un comunicato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato, il quale sostiene che «non vi è occasione infatti in cui gli animal-ambientalisti non tentino di approfittare di ogni pretesto per chiedere la chiusura di queste attività, o per il troppo caldo o per il troppo freddo, o per la troppa pioggia o per la siccità. Succeda mai che avvenga un incidente nell’esercizio di queste attività, come nel recente caso della provincia di Imperia, tanto basta per scatenare le speculazioni di chi è ideologicamente e pregiudizialmente contrario alla caccia ed alla pesca».

«Cosa farà Zaia nel periodo in cui rimarrà a svolgere la carica di Presidente della Giunta regionale del Veneto – si chiede il Presidente della Terza Commissione consiliare – sarà pronto a soddisfare i pruriti di quegli arrabbiati sociali che si annidano nel frastagliato arcipelago animal-ambientalista? A meno che Zaia non intenda regalare una marchetta a quegli ambienti che lo stanno attaccando su alcuni fronti, tipo la Pedemontana veneta, sperando in un loro atteggiamento più addomesticabile, riteniamo che il Decreto di sospensione della caccia e della pesca vada immediatamente revocato. Esiste già una Legge Statale che dispone “il divieto di cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume“. Che senso ha quindi il decreto di Zaia? Si sapeva dell’amore smisurato del governatore per i lupi – prosegue Berlato – ma non conoscevamo il suo timore di veder annegare le anatre o i pesci del Veneto, o di veder sommerse dalle acque le montagne bellunesi, trevigiane, vicentine e veronesi. Se Luca Zaia e la Lega non vogliono compromettere i rapporti con il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Veneto – conclude Berlato – si adoperino prontamente a revocare questo assurdo e immotivato decreto di sospensione preventiva della caccia e della pesca, ( valido fino al 4 novembre n.d.r.) basato sulle previsioni del tempo e non sulle reali condizioni di pericolo che potrebbero motivare una sospensione di queste attività, limitata nei tempi e ben circoscritta nei luoghi in cui si dovessero manifestare situazioni di pericolo o motivate esigenze di tutela della fauna selvatica».