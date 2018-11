Cara Veladiano, la felicità non é un dovere (e neanche un diritto)

Condividi

Della scrittrice Maria Pia Veladiano confesso di non aver letto mai una riga: mea culpa, si é sempre ignoranti in qualcosa. Ma poco male, perché a leggere i contenuti della lettera che da dirigente scolastica ha inviato lo scorso settembre agli alunni dell’istituto artistico-tecnico Boscardin di Vicenza, forse non é che mi sia perso questo granchè.

Il «manifesto programmatico» della preside Veladiano, come l’ha definito una madre (Giornale di Vicenza, 28 ottobre), vorrebbe lanciare un messaggio intriso di balsamica positività ai ragazzi. Una copia in ogni classe sulla cattedra, ma badando bene a che «nessuno debba sentirsi obbligato a leggerla». Non sia mai, altrimenti i fanciulli si traumatizzano. Del resto, secondo la molto pia Veladiano «a scuola ciascuno è una persona piena di valore e di diritti, quali che siano i suoi voti». Resta da capire cosa ci vada a fare uno a scuola, a questo punto.

Ma la anestetizzante Veladiano non si ferma certo qui. Con quel piglio che ci ricorda molto i training autogeni da ascoltare con sottofondo di onde marine che s’infrangono soavi sulla battigia, ammonisce gli studenti con un ammaestramento che tocca anche gli apparati cardiocircolatori più refrattari alla pappa del cuore: «Essere felici è un dovere (…) I ragazzi rischiano di assorbire tutta la rabbia del mondo, crisi e futuro incerto si ripercuotono sulle loro vite». Tutta, ma proprio tutta la negatività aggressiva del pianeta sulle loro ancora fragili spalle. E la crisi? Pure quella. Il futuro, poi, figuriamoci se non é incerto. Come del resto tutti i futuri che ci sono stati finora in passato.

La felicità come dovere. Neanche più un diritto: un dovere. Quindi, se un adolescente non riesce a sentirsi felice, vorrà dire che é colpevole di non ottemperare a un preciso “tu devi”. Brava Veladiano: hai trovato il modo per rendere tutti infelici. Geniale. «In ogni momento della vita di scuola i ragazzi sono persone chiamate a essere felici, per quanto possibile felici». In ogni momento. Che ansia. Nota storica: per la precisione, a trasformare in norma addirittura costituzionale la formula dell’infelicità perfetta é stata la Costituzione degli Stati Uniti, prevedendo la «ricerca della felicità». Ma quantomeno come diritto teoricamente libero di essere esercitato, non come un obbligo morale. La neo-stoica Veladiano doverizza un sentimento che, in quanto sentimento, non è possibile prescrivere come una medicina.

Non vorremmo tuttavia sembrare eccessivamente severi, perciò diamole atto che l’intenzione é condivisibile: combattere (se il termine non é troppo hard) quella tendenza alla competizione e alla diffidenza reciproca che intossica i rapporti personali e lo stato psicologico dei giovani, specie nel contesto multietnico delle classi attuali. Stare coi compagni, scrive, «senza mai giudicarli, curiosi di conoscere le loro storie, contenti che siano diverse dalle vostre. Vi invito anche a sorridere e a farlo per primi». Sorridere, ascoltare, imparare che gli altri hanno bisogni ed esigenze diverse dalle nostre: tutto giusto, ci mancherebbe. Specie nella società liberale dove l’individuo è considerato capitale umano, in concorrenza per l’affermazione economica…

Ma contro questa distorsione, quel che non serve sono proprio le frasi cosparse di miele e di luoghi comuni, la falsa illusione che il senso comunitario significhi assenza di conflitti fra differenti identità e punti di vista, non voler primeggiare, pretendere di rimuovere, incanalandola, la sana aggressività («a scuola costruiamo una comunità, ci rispettiamo, non difendiamo uno o l’altro gruppo, non alziamo la voce, non cerchiamo di arrivare primi da soli»). Un ottimo sistema, al contrario, per far crescere questi ragazzi già rincoglioniti di loro dall’abuso di social network come dei mezzi impediti. Senza nemici nè avversari, evitando il dolore e gli scontri, azzerando così le difese immunitarie dello spirito: questo non é educare a vivere, é rimpiazzare l’educazione con le preghiere mattutine per ingraziarsi un dio – la realtà – che delle formulette e degli amen s’incaricherà presto di far poltiglia.

La felicità, se è consentito dirlo anche a chi di mestiere non fa il prof, non è né un diritto né un dovere: è un’umanissima aspirazione. Paradossalmente tragica, che più arride a chi più impara a saper soffrire. A dirlo é tutta la miglior sapienza europea, da Eschilo a Dostoevskij, per capirci. Per non parlare di quella orientale. Una fatica di Sisifo da compiere sì, ma non come Alice nel paese delle meraviglie, leccando lo zucchero filato, credendo che tutto s’aggiusta volendosi bene. Parliamo di 14-15enni, non più di bambini (a cui bisognerebbe piuttosto raccontare miti greci e romani, mettendo all’indice favole da puer eternus tipo “Il piccolo principe”).

A proposito di scrittori. Quel miscredente della modernità di Philippe Muray, nel pamphlet “L’impero del bene” se la prendeva con «quelle anime idilliache che credono possa esistere il Bene senza il Male, la tigre senza gli artigli, il sole senza la pioggia, la letteratura senza il lato oscuro che la rende immortale… la moglie senza la botte per ubriacarla. Il Paradiso senza la Caduta. Eccola qui l’utopia dei benpensanti, l’Ultradolce ideale planetario, senza grassi, senza coloranti, solo obiettivi super-light travestiti da Virtù. L’utopia di un universo in cui regnano cortesia, affetto e buone intenzioni dovrebbe farci rabbrividire, é il peggiore degli incubi».

