Diamanti, come riconoscere i naturali dai sintetici

“Un diamante è per sempre”. Una frase che racchiude tutto il fascino che queste pietre preziose dalle mille sfaccettature e sfumature hanno sull’uomo da tempo immemore. Il diamante rappresenta qualcosa di puro, di potente e di raro, tutte caratteristiche che si incastrano perfettamente con il significato stesso del suo nome che deriva dal greco adamai, non domabile. Ma come ogni oggetto fortemente ammirato e desiderato, è facile imbattersi in falsi ed imitazioni e soprattutto è difficile distinguere quelli naturali dai diamanti sintetici, pietre “fatte crescere” artificialmente e che perdono quindi quell’autenticità donata dall’essere “figlie della natura”. Un’evenienza piuttosto spiacevole se si pensa all’investimento notevole che comporta l’acquisto di questi preziosi.

Per evitare tutto questo HRD Antwerp, maggiore autorità europea nel settore della certificazione dei diamanti, con sede ad Anversa, e con più di 550 anni di storia nel settore diamantifero e 40 anni di esperienza, ha sviluppato e commercializzato due nuovi strumenti di analisi dei diamanti nell’ottica di offrire ai consumatori una garanzia di qualità dei prodotti. Coniugando i sistemi di screening migliori al mondo, gli apparecchi di cernita e rilevamento M-Screen+ e D-Tech si propongo al mercato per cercare di risolvere una delle sfide più importanti per l’industria diamantifera: riconoscere diamanti sintetici. Grazie alle tecnologie usate, che sono basate sulla spettroscopia della luce Uv e la fotoluminescenza, sarà praticamente impossibile rimanere “abbagliati” da una luce artificiale.